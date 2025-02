Stellantis, -70% di utile nel 2024 e ricavi a -17%

Il colosso automobilistico Stellantis, proprietario dei marchi: Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Jeep, Dodge, Chrysler e Peugeot, ha pubblicato i risultati per l'anno 2024, sotto le attese degli analisti, evidenziando una significativa flessione dell’utile rispetto all'anno precedente. Ma il numero uno del comitato esecutivo del gruppo, John Elkann rassicura gli investitori, “prevediamo un ritorno alla crescita profittevole e a una generazione di cassa positiva nel 2025”, grazie anche al lancio di diversi nuovi modelli.

Stellantis, i numeri

Nel 2024, i ricavi si sono attestati a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto ai 189,5 miliardi di euro del 2023. L’utile netto invece è crollato del 70% a 5,5 miliardi di euro rispetto ai 18,6 miliardi di euro registrati nel 2023. I risultati sono inferiori alle attese degli analisti, che si aspettavano un utile netto di 6,4 miliardi di euro.

Mentre l’utile operativo rettificato (AOI) è calato del 64% a 8,6 miliardi di euro con un margine operativo del 5,5%. Nonostante le difficoltà finanziarie, il gruppo automobilistico ha fatto sapere che distribuirà un dividendo di 68 centesimi per azione con un rendimento pari al 5%.

La reazione del mercato è stata chiara. Il titolo soffre a Piazza Affari in seguito alla pubblicazione dei conti con un calo del 5% a 12,8 euro per azione.

Le cause della flessione

La flessione della redditività è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui problemi operativi e condizioni di mercato sfavorevoli. Sul mercato nordamericano, il più redditizio per il gruppo automobilistico, nel 2024 Stellantis ha sofferto un calo delle vendite significativo negli Stati Uniti. La decisione di ridurre le scorte ha avuto un impatto sui volumi, con consegne consolidate in calo del 12%. Sulla performance del gruppo ha pesato anche il calo della domanda, il settore automobilistico sta attraversando una fase di debolezza a livello globale, con una flessione della domanda soprattutto in Europa e in Cina, dove Stellantis ha faticato a imporsi rispetto alla concorrenza locale. Da menzionare anche la transizione all’elettrico più lenta del previsto. Il mercato europeo dei veicoli elettrici ha mostrato segnali di stagnazione, penalizzando le vendite del gruppo. Stellantis ha avviato la produzione di batterie EV con i propri partner, ma la redditività del segmento rimane sotto pressione.

A pesare sul gruppo è anche l’attesa per una nuova leadership. Ricordiamo che Stellantis è ancora alla ricerca di un nuovo CEO, dopo l’uscita a sorpresa di Carlos Tavares alla fine del 2024. Al momento, la gestione è affidata a un comitato esecutivo guidato da John Elkann, in attesa della nomina del successore nella prima metà del 2025.