Auto, immatricolazioni in calo del 2,1% in Europa: Stellantis -16%

Tutti i principali mercati iniziano l'anno con il segno meno, in testa la Francia che ha guidato il calo scendendo del 6,2%, seguita dall'Italia con -5,8% e Germania con -2,8%

L’elettrico in Europa

Tutti i principali mercati iniziano l'anno con il segno meno, in testa la Francia che ha guidato il calo, scendendo del 6,2%, seguita dall'Italia con -5,8% e Germania con -2,8%. La Spagna in controtendenza ha invece registrato un aumento del 5,3%. Secondo i dati forniti dall'Associazione Europea dei Produttori di Automobili, il segmento dei veicoli elettrici a batteria BEV è cresciuto con +34% di vendite a circa 124 unità, con una quota di mercato del 15% grazie a un significativo aumento delle immatricolazioni in Germania, Belgio e Paesi Bassi. I tre Paesi insieme hanno rappresentato il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria.