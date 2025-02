Sugar Tax, nessun rinvio. Cosa cambia e i possibili rincari

Introduzione

La proroga sulla tassa sulle bevande edulcorate, che scatterà l’1 luglio 2025, non è entrata nel Milleproroghe, ma il governo promette che il tema verrà affrontato con un altro provvedimento, nei prossimi mesi. Forza Italia e Lega hanno dovuto così ritirare i loro emendamenti al decreto che puntavano a rinviare tutto di un altro anno.

Gli appelli degli ultimi giorni da parte delle imprese e dei sindacati del settore, preoccupati per i contraccolpi economici e occupazionali, non sono serviti e, salvo nuovi interventi, dal prossimo luglio la Sugar tax è destinata a entrare in vigore. Ecco gli scenari e cosa sapere sul tema