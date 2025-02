Porsche taglierà 1900 posti di lavoro in Germania entro il 2029

Il costruttore di auto di lusso Porsche taglierà 1.900 posti di lavoro in Germania a causa delle difficoltà del settore automobilistico. Secondo quanto riferisce un comunicato della società come conseguenza del calo delle vendite e della difficile transizione verso l'elettrico, è stato deciso un programma di riduzione di 1.900 posti di lavoro in tutta l'azienda per i prossimi anni.