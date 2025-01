La CNN taglierà il personale per investire sul digital: taglio del 6%

La CNN ha annunciato che taglierà circa il 6% del suo personale totale. L’amministratore delegato Mark Thompson, in una nota al personale, ha osservato infatti che l’emittente statunitense non prevede che quest’anno, il numero totale dei dipendenti, venga eccessivamente ridimensionato, sottolineando che l'azienda prevede di investire 70 milioni di dollari in nuovi piani digitali. La CNN, di proprietà della Warner Bros Discovery, ha circa 3.500 dipendenti in tutto il mondo. “Il nostro obiettivo è semplice” ha affermato Thompson nella nota interna “spostare l'attenzione di CNN verso le piattaforme e i prodotti in cui il pubblico stesso si sta spostando e, così facendo, garantire il futuro di CNN come una delle più grandi organizzazioni di notizie al mondo”. Si stima che il network taglierà circa 200 posti di lavoro nella tv tradizionale, mentre si impegna ad assumere lo stesso numero di persone in nuovi ruoli per il digitale.