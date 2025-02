Ops Bper, fonti Popolare di Sondrio: "Operazione non concordata"

Bper: "Ci consolidiamo come terzo gruppo italiano"

Con l'acquisizione della Banca Popolare di Sondrio, Bper "rafforza la propria posizione di leadership nel panorama bancario italiano, preservando e sviluppando ulteriormente l'eredità e il marchio" dell'istituto valtellinese. In particolare, si legge nelle slide di presentazione dell'offerta pubblica di scambio, l'Ops "consolida il posizionamento competitivo di Bper come terza banca italiana per asset finanziari totali, depositi e prestiti in Italia, con una quota di mercato pro-forma di circa il 7%" e "rafforza la presenza nel Nord Italia integrando due franchising di alta qualità e complementari" senza compromettere il marchio della Bps che "sarà preservato in tutta l'area storica". Grazie all'acquisizione Bper vede aumentare la quota di mercato dei suoi total financial asset dal 6 al 7%, quella dei sui depositi dal 5 al 7% e quella dei suoi impieghi dal 5 al 7%. A livello di filiali la quota di mercato nazionale supererà il 10%, crescendo di due punti percentuali, raddoppiando in Lombardia dal 7 al 14%.