Bper lancia un’offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio

Bper ha lanciato un'offerta pubblica di scambio totalitaria sulla Banca Popolare di Sondrio (Bps), valutando l'istituto valtellinese 4,3 miliardi di euro, con un premio del 6,6% sulla chiusura di Borsa. L’offerta prevede l’assegnazione di 1,45 azioni di nuova emissione dell'istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese. La valorizzazione delle azioni di quest'ultimo, si legge in una nota, ammonta a 9,527 euro, per un controvalore complessivo dell'offerta, in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi di euro. Il premio riconosciuto agli azionisti della Sondrio è pari al 6,6% sulla chiusura di Borsa.

Bper intende mantenere il marchio Bps nelle aree storiche



Bper ha dichiarato che intende "preservare il marchio" dell'istituto valtellinese "nelle aree storiche”, riconoscendo che il marchio di Popolare Sondrio è "parte integrante della forte identità territoriale dell'emittente, che vanta una lunga tradizione di vicinanza alle famiglie, alle imprese locali e alle comunità". "Tutto questo", secondo Bper, è in linea con quanto il gruppo ha dimostrato di "saper realizzare in precedenti operazioni", tra cui l'integrazione "con Carige e Banca Monte di Lucca”. Nel panorama del mercato del credito italiano, "la Popolare di Sondrio si contraddistingue per le affinità con Bper, in particolare per quanto concerne la storia che ha caratterizzato lo sviluppo delle due banche, la elevata complementarietà della loro presenza territoriale, il loro posizionamento sul mercato e i modelli di business, tra loro molto coerenti e fortemente orientati al servizio delle famiglie e delle imprese nei rispettivi territori, nonché alla crescita sostenibile e alla tutela dell'ambiente".

Ad di Bper: “Con Sondrio leader e banche complementari”



Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper, ha sottolineato che l'operazione con la Banca Popolare di Sondrio "basata su logiche industriali rappresenta un'opportunità unica di creare un gruppo bancario leader in Italia, con due banche complementari che hanno modelli di business coerenti e che condividono gli stessi valori". L'aggregazione consentirà la piena "valorizzazione delle potenzialità di due gruppi complementari e omogenei, generando un'elevata capacità di creazione di valore a beneficio di tutti gli stakeholder”. Bper-Popolare di Sondrio "sarà un gruppo bancario più solido e forte con un''offerta di prodotti e servizi più ampia a beneficio della clientela anche grazie a significativi investimenti IT e digitale e con un importante focus sul capitale umano", ha aggiunto Papa, sottolineando che il piano industriale di Bper "sarà ulteriormente rafforzato e accelerato da questa operazione, grazie alla combinazione delle due realtà".



Piano di integrazione e tempistiche



Bper "prevede che l'offerta" sulla Popolare di Sondrio "si completi nella seconda metà del 2025 e che la piena integrazione sia realizzata entro la fine del 2025, subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente da parte delle autorità competenti".



