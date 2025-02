Ita-Lufthansa, probabile riutilizzo marchio Alitalia per rotte estere

Dopo oltre tre anni di inattività, il marchio Alitalia potrebbe tornare a essere protagonista nei cieli internazionali. Simbolo dell’italianità e della tradizione aeronautica del Paese, il brand ha rappresentato per oltre sei decenni un punto di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo. La sua notorietà all’estero resta un asset strategico, un fattore chiave che potrebbe spingere i vertici di Ita Airways a rimetterlo in gioco dopo anni di stand-by. L’ipotesi è tornata d’attualità dopo l’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways. Nel corso della sua prima conferenza stampa, il CEO Joerg Eberhart ha risposto a una domanda sul futuro del marchio: "Credo che il brand Alitalia abbia un grande valore e un potenziale importante, ma prima di riattivarlo vogliamo raggiungere il breakeven per garantirne un rilancio efficace", ha spiegato il manager tedesco. Pur sottolineando che non ci sono ancora piani definitivi, Eberhart ha confermato che l’azienda sta valutando come sfruttare il peso storico del marchio.

Il brand

Al momento, la livrea di Ita Airways non subirà modifiche: "È stata aggiornata da poco e non avrebbe senso cambiarla di nuovo. In futuro potremmo ragionare su un eventuale utilizzo del brand Alitalia, ma non posso dire ora quando e in che modo", ha precisato il CEO. Il destino del marchio Alitalia è strettamente legato alla crescita economica di Ita Airways. L’acquisizione del brand, avvenuta nell’ottobre 2021 per 90 milioni di euro, era stata inizialmente motivata dall’esigenza di evitare che una compagnia concorrente lo utilizzasse per operare voli da e per l’Italia. Tuttavia, nel tempo, il valore del marchio ha subito una progressiva erosione, scendendo a 83 milioni di euro alla fine del 2022. Con il miglioramento dei conti di Ita, però, il brand ha recuperato terreno, tornando alla valutazione originaria di 90 milioni di euro.

I dati

Secondo le previsioni di Ita Airways, il 2025 sarà un anno cruciale anche per il traffico aereo italiano, grazie all’afflusso straordinario di turisti previsto per il Giubileo. Proprio questo scenario potrebbe accelerare la decisione di rimettere in pista il marchio Alitalia, con un dossier che potrebbe essere affrontato tra il 2025 e il 2026. Nel frattempo, Ita Airways ha già iniziato a valorizzare il proprio legame con la storica compagnia di bandiera: sugli aeromobili della flotta è comparsa la dicitura "Inspired by Alitalia". La compagnia ha spiegato di voler omaggiare un brand che ha portato nel mondo lo stile, la cultura e l’ospitalità italiana. Ma dietro questa scelta c’è anche una strategia economica: mantenere vivo il marchio per evitare che perda valore e resti solo un ricordo nella memoria collettiva.