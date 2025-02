Ita-Lufthansa, le novità dalle rotte ai programmi fedeltà

Nelle prossime settimane Ita Airways inizierà l’iter per l’ingresso in Star Alliance, la più grande alleanza globale nel mondo dell’aviazione, il cui completamento è previsto all’inizio del 2026. "Sono lieto di partecipare oggi alla prima conferenza stampa di Ita Airways in qualità di Presidente. – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di Ita Airways - Questo ruolo è per me una grande responsabilità e già dopo pochi giorni ho compreso ancor di più l’importanza di questo incarico e delle sfide che affronteremo da qui in avanti, in un clima di totale e profonda collaborazione con il Gruppo Lufthansa. Sono sicuro che la Compagnia raggiungerà presto i suoi obiettivi e garantirà ai Passeggeri e al Paese sempre maggiore connettività e valorizzazione in tutto il mondo".