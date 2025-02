Bonus elettrodomestici, ci sarà un click day? Rivenditori contrari: ecco cosa chiedono

Introduzione

I rivenditori di elettrodomestici si sono detti contrari al click day ipotizzato a fine febbraio per dare avvio al cosiddetto bonus elettrodomestici. L’agevolazione, prevista dalla manovra 2025, copre il 30% dei costi sostenuti per l’acquisto di elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla B. Secondo gli esercenti questo sistema potrebbe essere in parte penalizzante per le famiglie meno pratiche nell’uso di procedure online. Al momento il Mimit, ovvero il ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il Mef, il ministero dell’Economia e delle Finanze, sono al lavoro per redigere il decreto con cui saranno stabilite le modalità per richiedere questo contributo