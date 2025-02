Bonus pubblicità, dichiarazione sostitutiva entro il 10 febbraio

Occorre trasmettere la dichiarazione sostitutiva per gli investimenti effettuati. L’agevolazione è riservata ai lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica - anche on line - per un ammontare superiore ad almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati sul medesimo mezzo di informazione nell'anno precedente

Scadono il 10 febbraio 2025 i termini per l'invio della Dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati. Si tratta di uno degli adempimenti collegati alla fruizione del Bonus pubblicità, l'incentivo fiscale, sotto forma di credito d'imposta, istituito a decorrere dal 2018. L’agevolazione è riservata ai lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica - anche on line - per un ammontare superiore ad almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati sul medesimo mezzo di informazione nell'anno precedente. A decorrere dal 2023 non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.