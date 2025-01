Pa, per 7 italiani su 10 una carriera nel pubblico è “attrattiva”

Introduzione

Secondo quanto emerge dall’indagine Barometro Pa, realizzata da Fpa – società di Digital360 – su un campione di 500 cittadini rappresentativo della popolazione italiana, per sette cittadini su 10 la carriera nella Pubblica Amministrazione risulta 'attrattiva', per sé o per un proprio familiare.

La ricerca è stata lanciata per misurare l'opinione sui processi di innovazione all'interno del settore pubblico. È stata diffusa in occasione dell'evento di presentazione del decimo Annual Report di Fpa, che racconta i principali fenomeni 2024 e le prospettive 2025 nel settore pubblico