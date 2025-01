Progetto Benessere, la holding acquisisce la maggioranza di Sella

L’azienda specializzata nel settore salutistico e del benessere, dopo la precedente operazione del 2023 che l’aveva portata ad avere il 49% delle quote, ha acquisito un’ulteriore fetta del capitale del Laboratorio chimico farmaceutico Sella portando la sua partecipazione al 60%. Allo stesso tempo, i soci Sella sono entrati in Salix S.r.l., società facente parte della holding, con una partecipazione del 20% ascolta articolo

Progetto Benessere S.r.l., holding di partecipazione le cui quote sono detenute da Progetto Benessere Italia S.r.l. e da partner industriali del polo Vicentino (XM Holding Consulting S.r.l., REM Holding S.r.l., Saxò S.r.l., Nicola Faccin) ha acquisito un’ulteriore quota dell’11% in Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., portando la propria partecipazione al 60%. Questa operazione fa seguito alla precedente, conclusa il 4 ottobre 2023, nel corso della quale Progetto Benessere S.r.l. aveva acquisito il 49% di Sella. Il rimanente 40% resta in capo ai precedenti soci di Sella tramite una holding di famiglia. Gli stessi soci, allo stesso tempo, hanno rafforzato la propria partnership con il gruppo Progetto Benessere acquisendo a loro volta il 20% di Salix S.r.l., società facente parte del gruppo e attiva nella produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti dietetici e per sportivi.

Le aziende Progetto Benessere fa parte del più ampio Gruppo Progetto Benessere Italia S.r.l., holding di partecipazione le cui quote sono detenute da MayMat S.r.l. e da B.F. S.p.A. che opera nel settore del Benessere. Sella è invece un’azienda farmaceutica veneta con 100 anni di storia fondata negli anni ‘20 da Antonio Sella, partendo da un laboratorio galenico di farmacia, e arrivata alla quarta generazione. Sella dispone, a Schio (VI), di uno stabilimento autorizzato AIFA di oltre 15.000 mq (in corso di forte ampliamento), produce e distribuisce farmaci, dispositivi medici, cosmetici e integratori alimentari e prevede, a budget 2025, un fatturato di 25 mln di euro con un Ebitda del 14%. Infine Salix: azienda farmaceutica veneta con più di 25 anni di esperienza nella produzione e vendita per conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti dietetici e per sportivi. Salix dispone, a Malo (VI), di uno stabilimento di oltre 10.000 mq (in corso di forte ampliamento) e prevede, a budget 2025, un fatturato di 35 mln di euro con un Ebitda del 14%.