Introduzione

Bollette più care per tutti: consumatori e imprese. Mentre la Cgia di Mestre ha calcolato per le imprese un salasso da 13,7 miliardi, l'associazione degli utility manager Assium ha spulciato le offerte sul mercato libero per le famiglie e ha trovato la miglior offerta per il gas in salita di 216 euro da maggio