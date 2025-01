Introduzione

La crisi dell'auto non tocca solo il nostro Paese e nemmeno esclusivamente l'Europa, dove pure c'è qualche eccezione come la Spagna, dove il mercato ha chiuso il 2024 in ripresa, superando il milione di veicoli venduti e con un aumento del 7,1% rispetto al 2023. La situazione di difficoltà del settore arriva fino a Tesla, che nel 2024 ha fatto registrare il primo storico calo: poco meno di 1.800.000 veicoli venduti, (-1,1% rispetto al 2023). E le auto a emissioni zero che l'Unione europea vorrebbe tra una decina d'anni sembrano lontane dal rimpiazzare del tutto i veicoli di oggi.