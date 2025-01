Introduzione

Le tariffe rc auto proseguono nel trend di prezzi in crescita. Secondo quanto emerso dai dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia sono serviti, in media, 643,95 euro: è il 6,19% in più rispetto a dodici mesi prima. Sono oltre 585.000 gli automobilisti italiani assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’rc auto. Dall’analisi – realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024 – è risultato che la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all’1,78% del totale.