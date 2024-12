Stipendi NoiPA gennaio 2025, ecco quando saranno visibili gli importi

L’emissione degli stipendi dei dipendenti pubblici di gennaio 2025 è iniziata ieri, lunedì 30 dicembre. L’effettiva visibilità di importi e cedolini, però, dipende da diversi fattori e non è sempre immediata. Ecco quando dovrebbero essere visibili sul portale NoiPA e come consultarli

