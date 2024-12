Ue, ok agli aiuti da 1,3 miliardi per l’impianto Silicon Box a Novara

Le risorse saranno finalizzate al sostegno della società di Singapore, impegnata nella realizzazione di un nuovo impianto di packaging avanzato per semiconduttori a Novara. Una volta completata, la nuova struttura sarà la prima fabbrica in assoluto, in Europa, di advanced packaging e chiplet integration di Silicon Box

Via libera dalla Commissione Europea agli aiuti di stato italiani da 1,3 miliardi di euro per l'azienda asiatica di semiconduttori Silicon Box. Le risorse saranno finalizzate al sostegno della società con sede a Singapore, impegnata nella realizzazione di un nuovo impianto di packaging avanzato per semiconduttori in Piemonte. Una volta completato, il nuovo hub piemontese, che sorgerà a Novara, sarà la prima fabbrica in assoluto in Europa di advanced packaging e chiplet integration di Silicon Box. Attualmente, infatti, non esiste una struttura del genere sul suolo europeo.