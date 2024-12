Pagamenti online, PayPal per un’Italia sempre più digitalizzata

Da oltre 25 anni, PayPal è un partner di fiducia per i pagamenti e le transazioni quotidiane, offrendo soluzioni sicure ed efficienti a cittadini e imprese. Che si tratti di pagare le bollette e le tasse della Pubblica Amministrazione, condividere spese, fare acquisti con le opzioni flessibili Buy Now Pay Later o espandere un'azienda all'estero, PayPal semplifica la gestione delle spese e supporta le imprese italiane a prosperare in un mondo sempre più connesso

Con PayPal pagare le bollette della PA online è facile, sicuro e senza stress. Che si tratti di bollette, tasse o altri pagamenti, secondo un'indagine di YouGov più di 8 italiani su 10 pagano le bollette online: è proprio a loro che PayPal si rivolge, distinguendosi per la sua semplicità, affidabilità, diffusione globale e la possibilità di inviare e ricevere denaro istantaneamente. Inoltre, con funzionalità come i QR code all’interno dell’app e l'opzione BNPL, PayPal è una scelta vincente per gestire i pagamenti verso la PA in modo pratico ed efficiente.

Collette e donazioni digitalia portata di app

L’impegno di PayPal per una digitalizzazione alla portata di tutti si rispecchia anche nel supporto per semplificare le spese di tutti i giorni, personali o condivise, liberando tempo per ciò che più conta per le persone. Tra queste, le donazioni, che –secondo lo studio "Donare 3.0" condotto da BVA Doxa per PayPal e Rete del Dono – stanno andando sempre più verso il digitale come metodo di pagamento preferito (38%) rispetto al contante (32%).

Inoltre, PayPal offre la possibilità di creare una colletta – sull’app o online, – invitare amici e familiari a contribuire alla raccolta di denaro (anche se non hanno un conto PayPal), tenere traccia dei versamenti dei partecipanti e trasferire il denaro raccolto al proprio saldo per spenderli o inviarli al proprio conto corrente. Un modo semplice per condividere il denaro per regali di gruppo, viaggi, eventi speciali o altre spese. Il tutto con un occhio sempre attento alla sicurezza: le transazioni peer-to-peer sono protette da un monitoraggio delle frodi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e da una crittografia avanzata che protegge le transazioni dall'inizio alla fine.