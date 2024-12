Bonus affitti 2025, torna il fondo morosità incolpevole. Come funziona

Non si tratta però di una misura aperta a tutti, ma sarà limitata a chi rispetta determinati requisiti. Come detto, si rivolge agli inquilini che, per ragioni estranee alla propria volontà, non riescono a pagare i canoni pattuiti (i cosiddetti morosi incolpevoli). Il Fondo è perciò riconosciuto in via ordinaria a chi ha subito una rilevante perdita di reddito per una di queste ragioni:

perdita del lavoro per licenziamento;

cassa integrazione;

mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipico;

cessazioni di attività libero-professionali;

malattia grave,

infortunio;

decesso di un componente del nucleo familiare

Per poter accedere al beneficio, il possibile destinatario deve aver ricevuto un provvedimento di sfratto per morosità