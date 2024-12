Conti correnti, costo scende per la prima volta dopo 7 anni. I dati

Introduzione

Il costo dei conti correnti scende per la prima volta dopo 7 anni: nel 2023 ha raggiunto i 100,7 euro l'anno, ovvero 3,3 euro in meno rispetto al 2022. Ecco cosa sapere dell’indagine pubblicata da Bankitalia, che ha analizzato i conti correnti delle famiglie e ha evidenziato come tale diminuzione sia attribuibile per l'80% alle spese fisse e per la parte restante alle spese variabili