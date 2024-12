Intesa Ue-Mercosur, da dazi a paletti climatici: i punti e le reazioni

Introduzione

Dopo oltre vent’anni di negoziati, che si sono intensificati negli ultimi nove mesi, l'Unione europea ha concluso l'accordo commerciale con il Mercosur, il blocco che comprende quattro Paesi dell'America Latina: Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile. L’intesa, più in là, potrebbe essere estesa anche alla Bolivia. Diversi i temi toccati nell’accordo: dalle automobili ai tessili, passando per il cioccolato, il vino, il whiskey e altri liquori. Ma non tutti i Paesi dell’Ue sono d’accordo