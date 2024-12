Tfr, torna ipotesi “silenzio-assenso” per trasferirlo a fondi pensione

Introduzione

A un mese e mezzo dal varo in Consiglio dei ministri, la manovra entra nel vivo dei lavori alla Camera. Da calendario le votazioni sugli emendamenti in commissione Bilancio dovrebbero iniziare da martedì 10 dicembre mentre il testo approderà in Aula a Montecitorio nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre. Tra le tante proposte con cui il Parlamento punta a modificare la legge di Bilancio c’è anche quella per un nuovo semestre di silenzio-assenso per destinare il Tfr alla previdenza complementare. Ecco cosa può succedere.