Stellantis, licenziamento per 97 lavoratori Trasnova: 54 a Pomigliano

Cronaca

In più di 12mila persone per chiedere il rilancio dell'automotive e combattere per il futuro di Mirafiori. 'La manifestazione di oggi è la grande reazione della città alla crisi che sta vivendo', hanno detto i segretari generali di Cisl Torino e Piemonte, Domenico Lo Bianco e Luca Caretti. Presenti anche il presidente della regione Cirio e il sindaco di Torino Lo Russo