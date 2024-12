Pil Italia, l'Ocse abbassa le stime di crescita del 2024 allo 0,5%

Il Pil dell'Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2024, per poi crescere allo 0,9% nel 2025 e all'1,2% nel 2026: è quanto emerge dalle prospettive economiche dell'Ocse presentate oggi a Parigi. Nei Paesi del G20, il Pil resterà stabile al 3,3% nel 2024 e nel 2025, per poi contrarsi lievemente, al 3,2%, nel 2026. Quanto alla zona dell'euro, l'Ocse prevede una crescita allo 0,8% nel 2024, che poi salirà all'1,3% nel 2025 e all'1,5% nel 2026. ''Via via che le tensioni inflazionistiche proseguiranno il loro riflusso" - sottolinea l'Ocse nel rapporto - "le banche centrali dovrebbero continuare ad allentare la loro politica monetaria. Ma la prudenza è d'obbligo, e bisognerà tenere conto dei nuovi dati a disposizione per valutare molto attentamente le varie misure da intraprendere. Fallire nel contenimento duraturo dell'inflazione" - avverte l'organismo parigino - "farebbe solo aumentare i rischi sulla crescita e i redditi reali".