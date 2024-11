NoiPA, il calendario dei pagamenti di stipendi e bonus Natale

Introduzione

Dicembre è un mese particolare per i pagamenti NoiPA, a causa delle festività natalizie. Gli accrediti della rata ordinaria sono infatti anticipati e includono importi ulteriori, come la tredicesima e – per chi ne ha diritto – il bonus Natale. A questi si aggiungono inoltre la decontribuzione di novembre, se applicabile, e il bonus mamme, per chi ne ha diritto. La visualizzazione degli importi netti è arrivata prima del primo giorno del mese (intorno al 28 o al 29 novembre). Sono state anticipate anche l’emissione urgente e quella speciale.