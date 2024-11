Mobilità, il 65% degli italiani sceglie ancora l’auto. Il report

Introduzione

Nell'ultimo anno in Italia si sono registrati solo piccoli miglioramenti sul fronte della mobilità sostenibile, in particolare pedonale, ancora insufficienti a scardinare il predominio delle auto come principale mezzo di trasporto.

Nel 2023 il 65% degli italiani ha scelto l'auto per spostarsi (-1,6% rispetto al 2022, ma +2,5% rispetto al 2019) e sulle strade il numero dei veicoli ha superato ormai i 40 milioni. Di questi, il 23% ha oltre 20 anni, mentre erano meno della metà nel 2010 e il 19,1% nel 2020