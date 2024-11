Buy Now Pay Later, crescono i pagamenti posticipati: +133% nel 2024

Compro subito, pago dopo. Una pratica in voga, soprattutto tra i giovani. I dati parlano chiaro. I contratti Buy Now, Pay Later' (Bnpl) hanno registrato un’ampia espansione, raggiungendo un incremento del 133% nel secondo trimestre del 2024 rispetto al primo trimestre del 2022. E' quanto emerge da un'analisi di Crif che è un'azienda globale specializzata in sistemi informativi di credito e business.