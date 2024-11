Bonus Natale statali, come fare domanda entro il 22 novembre

Introduzione

Ancora pochi giorni e per i dipendenti pubblici scadono i termini per presentare l’autocertificazione che dà diritto a ricevere il bonus Natale, l’aiuto una tantum fino a 100 euro che il governo Meloni ha appena esteso a 4,6 milioni di famiglie di italiani (da una platea originaria stimata intorno al milione).

Il termine ultimo per i lavoratori statali è fissato alle ore 12 di venerdì 22 novembre. Le domande vanno inviate utilizzando il portale NoiPA, il sistema messo in piedi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per gestire i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi del personale degli uffici della Pubblica Amministrazione. Il bonus arriverà insieme alle tredicesime