Lavoro, ecco i 25 migliori ambienti al mondo: c'è un'azienda italiana

Introduzione

Il ranking "World’s Best Workplaces", stilato da Great Place to Work, ha sondato le opinioni di 7,4 milioni di collaboratori a livello globale e ha stilato la classifica dei migliori luoghi di lavoro al mondo. Il report, con cadenza annuale, nel 2024 mette ai primi posti DHL Express, Hilton e AbbVie. Per la prima volta c’è anche un’organizzazione italiana: il gruppo biofarmaceutico Chiesi, con sede a Parma.