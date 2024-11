ITA Lufthansa, il Mef firma l'accordo

"Il Gruppo Lufthansa conferma la presentazione di un pacchetto di misure correttive alla Commissione Europea per soddisfare le condizioni della decisione di autorizzazione all'acquisizione del 41% di Ita Airways ottenuta il 3 luglio 2024. Il Gruppo Lufthansa è "fiducioso che la Commissione Ue approverà il pacchetto di misure correttive nelle prossime settimane" ascolta articolo

E' stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione dell'italiana ITA Airways da parte di Lufthansa: sono infatti arrivati in tempo gli accordi sui "rimedi" da inviare a Bruxelles per garantire la concorrenza. Sono state superate le divergenze tra Berlino e Roma sul prezzo finale della vendita: il Mef ha fatto sapere che "le condizioni economiche previste non sono cambiate rispetto all'accordo già siglato" nel maggio 2023. Quindi, non è stato assicurato alcuno sconto rispetto a quanto chiesto dal colosso tedesco.

L’accordo In base all'accordo del maggio 2023, Lufthansa intende acquisire inizialmente una quota di minoranza pari al 41% della società pubblica italiana per 325 milioni di euro, riservandosi la possibilità di salire al 100% nel medio termine. La compagnia tedesca aveva poi chiesto uno sconto di 10 milioni riguardo alla fase successiva che prevede l'acquisizione di un'ulteriore quota del 49% per 325 milioni. Ma, appunto, non gli è stato concesso. Il valore complessivo dell'operazione è stato fissato a 829 milioni.. approfondimento Ita-Lufthansa, accordo più vicino: Mef invia correttivi all'Ue

Bruxelles A gennaio la Commissione europea aveva aperto un'"indagine approfondita" sull'operazione, temendo una possibile riduzione della concorrenza su diverse rotte a corto e lungo raggio da e per l'Italia. Per finalizzare il dossier Bruxelles aveva quindi chiesto la cessione di una serie di slot aeroportuali ad altre compagnie per salvaguardare la concorrenza. Prima di Lufthansa, altri pretendenti avevano provato ad acquistare ITA Airways come il gruppo italo-svizzero di trasporti marittimi MSC nel gennaio 2022 o anche il fondo di investimento americano Certares che avrebbe associato Air France e Delta Airlines. ITA Airways e' nata nel 2021 dall'Alitalia cronicamente in crisi, nella quale lo Stato italiano era gia' intervenuto negli anni. approfondimento Ita-Lufthansa, dai tempi al ruolo di Bruxelles. Cosa si sa del piano