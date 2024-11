Cop29, il paradosso dell’Azerbaijan: 92% dell’export è gas e petrolio

Al via a Baku la conferenza annuale dell'Onu sul clima. Sul tavolo l’aggiornamento del fondo per gli aiuti ai Paesi vulnerabili e il monito del segretario generale Antonio Guterres: "Coloro che cercano disperatamente di ritardare l'inevitabile fine dei combustibili fossili perderanno". Ma la Nazione ospitante costruisce circa metà del suo Pil sulle fonti fossili. Di questo si è parlato nella puntata dell’11 novembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

Fra l’altro l'Azerbaijan è importante anche per l’Italia: è il secondo fornitore di gas del nostro Paese - preceduto dall’Algeria - dopo che la Russia non è più nel quadro. Questo grazie al Tap, il gasdotto che arriva a Melendugno (Puglia).

Guterres: "Chi cerca di ritardare la fine dei combustibili fossili perderà"

"Coloro che cercano disperatamente di ritardare l'inevitabile fine dei combustibili fossili perderanno - ha dichiarato in apertura della conferenza il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres - L'economia è contro di loro". E proprio nel giorno dell'inaugurazione della Cop29, l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) ha annunciato che il 2024 si avvia a diventare l'anno più caldo mai registrato, e il primo in cui si sforerà il limite di 1,5 gradi di riscaldamento sui livelli pre-industriali. "Le alluvioni da record, il caldo mortale, la siccità sono sfortunatamente la nostra nuova realtà", ha commentato la segretaria della Wmo, Celeste Saulo. Mentre l'Agenzia internazionale per le rinnovabili, l'Irena, ha calcolato che gli obiettivi attuali di decarbonizzazione degli Stati del mondo possono generare al 2030 solo metà della crescita delle fonti rinnovabili necessaria per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali: servirebbero dunque investimenti per la cifra astronomica di 31.500 miliardi di dollari fra il 2024 e il 2030.