Il Papa all'Angelus: "La Cop29 dia un contributo efficace"

''Auspico che la conferenza sui cambiamenti climatici dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune'' ha detto Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus, rinnovando la sua vicinanza alla Spagna che stanno affrontando le conseguenze dell'alluvione ascolta articolo

Il Papa all'Angelus ha ricordato che "tre anni fa veniva avviata la piattaforma dell'azione Laudato si'. Ringrazio quanti operano in favore di questa iniziativa e a tale proposito auspico che la Conferenza sui cambiamenti climatici Cop29, che inizierà domani a Baku, dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune". Lo ha detto il Pontefice dopo la recita dell'Angelus davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro.

Papa ai fedeli: "State aiutando abitanti Valencia?" ''Rinnovo il mio ricordo per gli abitanti di Valencia e di altre parti della Spagna che stanno affrontando le conseguenze dell'alluvione'' ha detto ancora il Papa. ''Vi faccio una domanda - ha proseguito il Pontefice - avete pregato per Valencia? Avete pensato di dare qualche contributo per aiutare quella gente? E' una domanda soltanto''. approfondimento Valencia, crescono denunce dispersi. Trovato corpo di bimbo di 5 anni