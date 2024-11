Turismo, nel 2023 generato valore per 368 miliardi. I dati

Introduzione

Nel 2023 il settore turistico in Italia ha generato un valore pari al 18% del Pil: 368 miliardi di euro, a fronte di una spesa di 155 miliardi, con un effetto moltiplicatore di 2,5. Sono i numeri elaborati dall'Università Tor Vergata, che sottolineano anche la crescita dei numeri legati anche ai viaggi d’affari e il turismo attivato dalle fiere, che mostra numeri in crescita. E il governo vuole potenziarli: a Firenze, dove la prossima settimana si terrà il G7 del Turismo, è stato firmato un nuovo Patto per il turismo, tra ministero, Conferenza delle Regioni e le Province autonome, l'Enit e i rappresentanti delle associazioni e federazioni del settore turistico. Resta però ancora aperta la diatriba attorno al fenomeno degli affitti turistici brevi, che nel capoluogo toscano si fa sentire più che altrove: la sindaca Funaro chiede una legge speciale, ma è contraria la ministra Daniela Santanché: “Per fare cosa? Ridirei che l’overtourism è una bestemmia e il numero chiuso per me non risolve la situazione”, ha dichiarato.