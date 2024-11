Viaggi, quali sono le mete più prenotate dagli italiani per il 2025?

eDreams ODIGEO, una delle principali piattaforme di abbonamento viaggi al mondo, ha stilato una classifica sulle destinazioni più scelte dagli italiani per il prossimo anno: in testa c’è Parigi, che conferma i dati positivi registrati con le Olimpiadi, e a seguire ci sono Londra e Amsterdam. In top ten anche mete fuori dal Continente europeo, come New York, Sharm el-Sheikh e Tokyo. Molto ricercate Bangkok, Malé e Miami