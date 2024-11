Leonardo assume, bonus di 1.500 euro a chi aiuta a trovare personale

Introduzione

Leonardo (l'ex Finmeccanica, gruppo attivo nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza) cerca personale specializzato. E per farlo, ha chiesto aiuto ai propri lavoratori, offrendo loro un bonus di 1.500 euro se scovano i giusti profili da portare in azienda. Una mossa che non è piaciuta alla Fiom Cgil, perché "instaura relazioni industriali lontane dalla logica della trattativa sindacale".



Le posizioni aperte sono nell'area Stem, sigla che racchiude quattro discipline tecnico-scientifiche ("Science, Technology, Engineering e Mathematics"). Secondo la stampa, Leonardo starebbe ventilando nuovi ingressi nelle sedi piemontesi, dove ha stabilito il proprio polo della difesa.