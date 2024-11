Fisco, le scadenze di novembre 2024. Il calendario completo

Introduzione

Anche in questo mese sono presenti diversi appuntamenti fiscali da segnare in agenda, come il pagamento dell’IVA, dei contributi Inps, delle ritenute d'imposta e della Tobin Tax. Giorni importanti sono il 18 novembre e il 30 novembre, nei quali sono previste più scadenze: tra quelle di fine mese già calendarizzate, la più importante è il pagamento della sesta rata della rottamazione quater, che può essere pagata al massimo nei 5 giorni di tolleranza successivi previsti dalla legge.