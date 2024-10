Lavoro, - 63mila occupati a settembre: i dati Istat

A settembre, dopo tre mesi di crescita, l'occupazione in Italia subisce un calo: si contano 63mila occupati in meno rispetto ad agosto, con un totale di 23 milioni e 983mila persone al lavoro, come rilevato dall’Istat nei dati provvisori su occupati e disoccupati. Il calo riguarda sia i dipendenti permanenti sia quelli a termine, portando il tasso di occupazione al 62,1%, in lieve discesa di 0,1 punti percentuali. Nonostante il calo mensile, il saldo annuo resta positivo: rispetto a settembre 2023, gli occupati sono aumentati di 301mila unità (+1,3%). Questo incremento è il risultato di un forte aumento dei dipendenti stabili (+331mila) e degli autonomi (+81mila), parzialmente compensato da una diminuzione di 110mila lavoratori a termine.