Bonus assunzioni disabili under 35 in scadenza: come fare domanda

Introduzione

Mancano poche ore alla chiusura delle domande per ottenere il bonus assunzioni disabili under 35: le richieste possono essere presentate all'Inps - in qualità di soggetto attuatore - fino a domani, giovedì 31 ottobre. La misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore e onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di questi enti