Manovra 2025, dalle tasse alle pensioni minime. I nodi sul tavolo

Introduzione

Tasse, comprese sugar tax e web tax, pensioni minime, flessibilità in uscita dal lavoro, canone Rai e sanità. Sono diversi i temi ancora sul tavolo del governo nonostante la Manovra sia approdata in parlamento. La maggioranza ha fatto sapere di voler modificare in alcune parti il testo della legge di Bilancio, anche se il governo chiede di limitare gli emendamenti.

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha chiesto di rivedere la sugar tax e il senatore azzurro Maurizio Gasparri la web tax. Sulle pensioni, il capogruppo al Senato di Fi spiega che si lavorerà "ancora per rimodulare l'intervento", così come "per portare lo scaglione intermedio dell'Irpef da 50 a 60mila euro". In ambito sanitario, polemiche della Fondazione Gimbe e della Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi e odontoiatri per le misure introdotte in Manovra ("Le Regioni dovranno tagliare i servizi", "Diciassette euro l'aumento mensile per i medici"). Resta da chiarire infine

la questione della conferma del taglio del canone Rai da 90 a 70 euro, non presente nel testo arrivato in Aula.