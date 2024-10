Pensioni minime, in Italia 4,8 milioni di persone sotto i 1000 euro

Introduzione

Il governo Meloni è al lavoro per limare la manovra, ora all’esame della Camera. Uno dei nodi su cui potrebbero esserci modifiche è quello delle pensioni minime, cavallo di battaglia di Forza Italia. L'intervento previsto per ora nel testo evita la riduzione che sarebbe scattata da gennaio, ma aumenta gli assegni di appena 3 euro (da 614,77 a 617,9 euro). Difficile che sia davvero abbastanza per gli azzurri, che da sempre hanno detto che l'obiettivo di legislatura sia di arrivare a mille euro. Mentre a questo giro puntavano a portarle oltre la soglia dei 630 euro.