Italiani all’estero, dal 2011 emigrati 550mila giovani: i dati

Introduzione

Sono stati resi noti i dati contenuti nel rapporto I giovani e la scelta di trasferirsi all'estero, realizzato dalla Fondazione Nord Est e presentato al Cnel, che offre uno spaccato sulla situazione dei giovani expat: in base a quanto riportato negli ultimi 13 anni - cioè dal 2011 al 2023 - sono stati 550mila i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 34 anni a emigrare all'estero. Al netto delle persone che sono rientrate, il dato finale è pari a 377mila. Il rapporto stima inoltre che al capitale umano uscito corrisponda un valore di 134 miliardi, cifra che "potrebbe triplicarsi se si considera la sottovalutazione dei dati ufficiali".

Per ogni giovane che arriva in Italia dai Paesi avanzati, rilevano ancora i dati, ci sono otto italiani che vanno all'estero. L'Italia inoltre si piazza all'ultimo posto in Europa per attrazione di giovani, accogliendo solo il 6% di europei, contro il 34% della Svizzera e il 32% della Spagna. Il rapporto parla di "un'emigrazione intensa e inedita", con metà di chi va via che è laureato e un terzo diplomato, provenienti principalmente dalle regioni del Nord.