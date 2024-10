Decreto Flussi 2025, previsti più di 181mila ingressi per lavoro

La circolare congiunta contenente le indicazioni operative per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 è stata pubblicata sul sito del ministero dell'Interno. Previsti 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Precompilazione delle richieste al via dal 1° novembre ascolta articolo

Gli ingressi per i lavoratori previsti con il decreto flussi 2025 sono oltre 181mila. A partire dal 1° novembre è possibile la precompilazione delle domande come previsto dalla circolare congiunta dei ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura, del Turismo, contenente le indicazioni operative per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025. Per il prossimo anno sono quindi previsti 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

I click day Ma come funziona il calendario per la precompilazione delle domande? Sarà possibile fare richiesta dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025. Poi dal 1° al 31 luglio 2025, per il click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero. L'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sarà disponibile a partire dalle 9 del 1° novembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 all'indirizzo del Portale dei servizi. Il sistema sarà disponibile con orario 8-20 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Novità da febbraio 2025 A partire dalle 9 del 7 febbraio 2025, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, al di fuori delle quote sarà inoltre possibile presentare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. . Per l'inoltro telematico delle istanze sul sito del portale dei servizi è necessario il possesso di un'identità Spid o della Carta di identità elettronica.