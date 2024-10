Sanpaolo, 3.500 nuove assunzioni e 4 mila uscite volontarie

Entro il 2027, il gruppo prevede 9.000 uscite, di cui 7.000 in Italia e 2.000 nelle sue controllate internazionali, senza causare impatti sociali. Entro giugno 2028, saranno effettuate 3.500 assunzioni a tempo indeterminato di giovani, di cui 1.500 come global advisor per le attività commerciali della rete ascolta articolo

Intesa Sanpaolo ha deciso di accelerare il ricambio generazionale, nel quadro della sua continua trasformazione tecnologica e degli sforzi per garantire una sostenibilità futura sempre più solida. Entro il 2027, il gruppo prevede 9.000 uscite, di cui 7.000 in Italia e 2.000 nelle sue controllate internazionali, senza causare impatti sociali. In Italia, la banca guidata da Carlo Messina ha recentemente raggiunto un accordo con i sindacati, che prevede un ricambio generazionale equilibrato e socialmente sostenibile. Questo passo si inserisce all'interno di un piano più ampio che vede Intesa Sanpaolo impegnata a investire in nuove tecnologie, puntando a un futuro sempre più digitalizzato e competitivo.

Individuati modaltità e criteri per le uscite volontarie L'accordo individua le modalità e i criteri per il raggiungimento dell'obiettivo di 4.000 uscite volontarie entro il 2027, con l'accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà. Inoltre, entro giugno 2028 saranno effettuate 3.500 assunzioni a tempo indeterminato di giovani, di cui 1.500 come global advisor per le attività commerciali della rete per garantire maggiore vicinanza alla clientela in particolare nel Wealth Management & Protection. Le assunzioni saranno destinate a sostenere la crescita del gruppo e le nuove attività e si aggiungono a quelle già previste nel quadro del Piano di Impresa 2022 2025, pari a 4.600 entro il dicembre 2025 a fronte delle 9.200 uscite che si concluderanno entro il primo trimestre 2025. Entro il 2027 Intesa Sanpaolo prevede, mediante il turnover naturale, 3.000 uscite per l'Italia e 2.000 uscite nette per le controllate internazionali, queste ultime interamente concentrate sulle funzioni centrali senza alcun impatto sui ruoli commerciali. approfondimento Manovra, in arrivo taglio delle assunzioni per la Pa: come funzionerà

Entro il 2027 entreranno 3.500 giovani Complessivamente, si prevedono per il gruppo risparmi nelle spese del personale a regime (dal 2028), tenendo conto delle predette assunzioni - nell'ordine dei 500 milioni di euro annui e oneri da contabilizzare nel quarto trimestre 2024 nell'ordine, al netto delle imposte, dei 350 milioni di euro, che non hanno riflessi sulla prospettiva di utile netto del Gruppo per il 2024 a oltre 8,5 miliardi di euro già resa nota al mercato. Entro il 2027 "entreranno in Intesa Sanpaolo 3.500 giovani che porteranno idee, competenze e nuove energie, persone native digitali che potranno interpretare le esigenze di famiglie e imprese trovando per loro le migliori soluzioni", afferma Nicola Fioravanti, chief governance, operating and Transformation Officer Intesa Sanpaolo. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti dei sindacati che hanno firmato l'accordo con la banca. approfondimento Unicredit, 750 assunzioni e 1.000 uscite: l’accordo con i sindacati