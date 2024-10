Pil Italia, Confindustria abbassa stime: +0,8 nel 2024, +0,9 nel 2025

Le prospettive di crescita economica per l'Italia si fanno più incerte. Confindustria ha infatti rivisto al ribasso le previsioni sul Pil per i prossimi due anni. Secondo il Centro Studi dell'associazione degli industriali, l'economia italiana crescerà dello 0,8% nel 2024 e dello 0,9% nel 2025, valori inferiori rispetto alle stime precedenti e al Documento di programmazione di bilancio del governo che prevede una crescita dell'1% per quest'anno e dell'1,2% per il prossimo.