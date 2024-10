Manovra, modifiche in vista su pressing dei partiti

Il nuovo meccanismo degli sconti fiscali, ma anche l'utilizzo del concordato per le Partite Iva, passando per gli stipendi dei manager pubblici e la tassa sui guadagni realizzati coi Bitcoin. Sono tante le correzioni avanzate dai vari settori della maggioranza sul progetto della Legge di Bilancio varato dal governo

Il pressing sulla manovra è già iniziato. I fronti aperti sono numerosi e in Parlamento potrebbero arrivare modifiche a quanto varato dal governo. Non sono in discussione i pilastri della nuova legge di Bilancio, a partire dalla conferma degli sgravi ai dipendenti e alla riduzione dell’Irpef, due misure che assorbono oltre la metà del valore complessivo (30 miliardi) della legge di Bilancio.

Sanatoria Partite Iva, cosa fare con i soldi ricavati

E’ il caso del concordato preventivo, previsto in un provvedimento collegato alla manovra. A fine mese si saprà quante Partite Iva aderiranno alla sanatoria che cancella i controlli fiscali per un certo periodo di tempo (futuro e passato) in cambio di un versamento forfettario. Questi soldi per Forza Italia dovrebbero essere utilizzati per un taglio delle imposte a lavoratori e pensionati del ceto medio, ma la Lega spinge perché si vada incontro anche ai lavoratori autonomi, innalzando la soglia (da 85 a 100mila euro) della flat tax al 15 per cento.