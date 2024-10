Ue, tregua con X: non avrà obblighi antitrust del Digital Markets Act

Dopo mesi di scontri, Bruxelles concede una tregua a X. La Commissione europea ha rilevato che il social di Elon Musk non dovrà rispondere agli obblighi stringenti del Digital markets act (Dma) per promuovere una concorrenza più equa nel mercato digitale limitando le pratiche monopolistiche delle major. Nella sua valutazione, l'Ue riconosce che X non ha i parametri per rientrare tra le big designate come gatekeeper, che devono rispondere alle nuove norme Ue. A oggi i giganti soggetti alla sorveglianza del Dma sono le americane Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese Bytedance (Tik Tok) e la sudcoreana Samsung.

Come l'Ue è arrivata a questa decisione

La decisione odierna segue un'indagine di mercato approfondita avviata dalla Commissione europea il 13 maggio, dopo la notifica da parte della stessa X - come previsto per legge - sulla possibilità di essere inserita tra i gatekeeper. La piattaforma di Musk aveva tuttavia presentato a Bruxelles anche i documenti per confutare la sua possibile designazione, spiegando che a suo avviso non doveva essere considerata come "guardiana del mercato", capace quindi di monopolio ai danni di start-up e consumatori. Dopo un esame approfondito, l'Ue ha concluso che X non soddisfa in effetti i requisiti per essere considerata un gatekeeper, pur avendo un profilo in linea con i quattro criteri cardine: un fatturato annuo in Europa di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi, operazioni in almeno tre Paesi membri, almeno 45 milioni di utenti finali al mese negli ultimi tre anni, e più di 10mila utenti commerciali attivi ogni anno.