Affitti in Italia, tempi di locazione ridotti del 40% in 5 anni

Introduzione

Il tempo medio è passato da 4,3 mesi di media agli attuali 2,6. Il dato è determinato anche dalla difficoltà ad acquistare un appartamento, a causa dei costi elevati.

È quanto emerge da un’analisi condotta da Immobiliare.it Insights, che ha analizzato i tempi di vendita per il comparto dell’affitto in Italia e nelle principali città del Paese dal 2019 a oggi. Si sono velocizzati soprattutto al Sud. Napoli segna un -48%, con 2 mesi in meno in meno per affittare una casa rispetto al 2019. Bari registra -44%, con la stessa riduzione (da 4,5 a 2,5 mesi). La città in cui si affitta più velocemente è Palermo, dove i tempi si sono più che dimezzati.