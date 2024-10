Lavoro, i 10 Paesi che attirano più expat. LA CLASSIFICA

Introduzione

Aumenta l'interesse dei lavoratori stranieri dall'estero verso l'Unione europea e il Regno Unito: rispetto al 2019, l'attenzione verso offerte di lavoro online in Ue e Uk è cresciuta rispettivamente dall'1,5% al 3,1% e dal 2,6% al 4,9%. Gli Stati più gettonati, evidenzia una ricerca di Indeed Hiring Lab, sono però quelli con "economie relativamente piccole, aperte e con un alto standard di vita". L'unico in Europa (ma extra Ue) a figurare in top 10 è la Svizzera