Secondo lavoro, i più pagati da remoto in Italia: ecco quali sono

Introduzione

La crescita del lavoro da remoto dall’epoca pre-Covid ha aperto molte possibilità professionali, anche per chi decide di svolgere una seconda attività da freelance per guadagnare di più e per ampliare il proprio bagaglio di competenze.

Secondo un’indagine di Preply, una piattaforma online di corsi di lingua - citata da Vanity Fair - tra questi tipi di lavoro a spiccare come quello meglio retribuito è il creatore di NFT. Non si tratta però dell’unica attività che è possibile svolgere: ecco la top 10 dei lavori meglio pagati da remoto